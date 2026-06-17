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Ministro degli Esteri di Cipro visita San Marino: “Vi supportiamo nel percorso europeo”

Il Paese, che ha la presidenza di turno del Consiglio dell'Ue, garantisce appoggio a San Marino e Andorra in un momento delicato del dossier

di Mauro Torresi
17 giu 2026
Nel servizio l'intervista a Constantinos Kombos (ministro degli Esteri Cipro) e a Luca Beccari (segretario di Stato Esteri)Nel servizio l'intervista a Constantinos Kombos (ministro degli Esteri Cipro) e a Luca Beccari (segretario di Stato Esteri)
Nel servizio l'intervista a Constantinos Kombos (ministro degli Esteri Cipro) e a Luca Beccari (segretario di Stato Esteri)

Assume un significato politico importante la visita a San Marino di Constantinos Kombos, ministro degli Esteri di Cipro: Paese che esercita la presidenza di turno dell'Unione europea. La visita coincide con un momento delicato per San Marino che, proprio in sede Ue, punta a chiudere la partita dell'Accordo di associazione. Ormai note le riserve espresse dalla Bulgaria. Il ministro cipriota ha garantito appoggio al Titano.

"Abbiamo sempre dato supporto a San Marino e Andorra per quanto riguarda l'accordo di associazione - afferma Kombos - e crediamo rappresenti un'aggiunta positiva al sistema dell'Unione Europea. Cercheremo di far sì che anche gli altri Stati membri possano dare sostegno a questo accordo e cercheremo di farlo nei termini della nostra presidenza. Abbiamo sempre sostenuto San Marino e continueremo a farlo. Speriamo di avere dei buoni risultati molto presto".

Giornata densa di appuntamenti istituzionali per Kombos, accolto a Palazzo Begni dal segretario agli Esteri, Luca Beccari. A Palazzo Pubblico l'udienza dai Capitani Reggenti, Alice Mina e Vladimiro Selva, seguita dal conferimento dell'onorificenza dell'Ordine Equestre di Sant'Agata.

"Diamo un'importanza elevata a questa visita - commenta Beccari - che non vuole essere solo un segno di vicinanza bilaterale ma anche un segno di vicinanza delle istituzioni europee a San Marino a livello politico, in un momento importantissimo e cruciale. Ho avuto garanzie dal ministro che continueranno a lavorare fino all'ultimo minuto della loro presidenza per il nostro percorso e, quindi, dobbiamo essere fiduciosi che dei progressi arriveranno".

Sono ormai consolidate le relazioni tra San Marino e Cipro, avviate nel 1985. Il ministro, che ha una formazione giuridica e accademica, ha tenuto una lectio nell'atrio di Palazzo Pubblico durante la quale si è soffermato sul valore strategico di far parte dell'Unione europea, anche sotto il profilo delle alleanze tra Paesi, per affrontare sfide e problemi. Durante la visita è stato firmato un memorandum d'Intesa nei settori dell'istruzione superiore e della ricerca, tra i rispettivi Governi. Oltre a Beccari, era presente anche il segretario all'Istruzione, Teodoro Lonfernini.

Nel servizio l'intervista a Constantinos Kombos (ministro degli Esteri Cipro) e a Luca Beccari (segretario di Stato Esteri)




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