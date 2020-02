Ministro degli Esteri svizzero oratore ufficiale della Cerimonia di Insediamento della Reggenza ad ottobre 2020 Ignazio Cassis sarà in visita ufficiale a San Marino il 30 settembre

A Ginevra il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari si è intrattenuto a colloquio con il Ministro degli Affari Esteri della Confederazione Svizzera, Ignazio Cassis, il quale ha confermato la sua visita ufficiale a San Marino prevista per il 30 settembre 2020, nel cui ambito, il giorno successivo, interverrà alla Cerimonia di Insediamento dei nuovi Capitani Reggenti in qualità di Oratore ufficiale.

Beccari e Cassis si sono inoltre confrontati sulle intese bilaterali in atto fra i due Paesi e su temi di reciproco interesse; nell'occasione anche uno scambio di informazioni sull’evoluzione dei rispettivi negoziati con l’Unione europea.

