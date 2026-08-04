GIOVANI Minori e social, il dibattito approda in Commissione: si valuta il "coprifuoco digitale" Il segretario all'Istruzione Teodoro Lonfernini ha riferito sull'ordine del giorno approvato dal Consiglio il mese scorso

Il rapporto tra giovani e social network al centro del dibattito di lunedì pomeriggio in Commissione I, con il riferimento del segretario all’Istruzione Teodoro Lonfernini sull’ordine del giorno approvato dal Consiglio Grande e Generale lo scorso 21 luglio. San Marino, dice il segretario nel suo intervento, ha già investito in protocolli anti-bullismo ma guarda con interesse alle esperienze estere su limiti di età, verifiche dell’età e responsabilità delle piattaforme. Tra le opzioni da valutare, una in particolare: il cosiddetto “coprifuoco digitale”, vale a dire limitare le funzionalità delle app in alcune ore per tutelare il sonno dei minori. I divieti, però, aggiunge, devono accompagnarsi all’educazione sulla cittadinanza digitale.

La volontà di intervenire sul tema è condivisa da maggioranza e opposizione. Dal Psd, Merlini e Baciocchi chiedono di raccogliere dati sull’uso delle piattaforme in Repubblica e, sulla base di questi, costituire un gruppo di lavoro sui prossimi passi da compiere. Un confronto tecnico è auspicato anche da Bollini del PDCS, per preservare in ogni caso l’uso della tecnologia a scopo educativo, che va incoraggiata. Anche Andruccioli di DML si è detta favorevole all’ipotesi di coprifuoco digitale, pur riconoscendo che il disagio giovanile non dipende solo dai social. E da RF Savoretti allarga la prospettiva: i rischi delle piattaforme riguardano tutte le età, la formazione è fondamentale a ogni livello.

Lonfernini ha anche esposto in aula il modello sperimentale che prenderà il via dal 2027 per la settimana corta alle scuole medie: sabato libero, lezioni da lunedì a venerdì fino alle 14, 30 moduli didattici da 55 minuti. Soluzione preferita rispetto a quella da 32 moduli e rientro pomeridiano obbligatorio, che renderebbe necessario un servizio mensa. Secondo gli esponenti dell’opposizione come Santi di Rete, però, al di là dei numeri il tema da affrontare è più ampio, e occorre riflettere sul tipo di offerta formativa che si vuole dare ai ragazzi.

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