Mis apre il Congresso: verso l'elezione del nuovo segretario, obiettivo rafforzare i socialisti

Nel servizio l'intervista a Severino Bollini di Mauro Torresi

Movimento ideali socialisti apre l'assemblea congressuale ad Acquaviva che porterà, in giornata, all'elezione del nuovo segretario politico. Ad aprire i lavori è stato il segretario uscente, Severino Bollini, che ha ripercorso storia e valori delle forze socialiste, guardando all'attuale periodo caratterizzato dalla guerra, dalle difficoltà economiche e dal bisogno di riforme per il Titano. I socialisti si sono indeboliti a livello internazionale, sottolinea Mis, che quindi ora guarda al futuro e punta a rafforzare questa componente politica nello scenario sammarinese.

"Guardiamo alle aree socialista, riformista e liberale - afferma Bollini -. Siamo sempre stati vicini al progresso e alle riforme e adesso dobbiamo adattarci ai tempi che cambiano. La sinistra si è spaccata in mille rivoli negli anni e dobbiamo cercare punti comuni da elaborare insieme per l'interesse della collettività". Nel corso dell'assemblea anche un dibattito tra tutte le forze politiche presenti. Dalla stessa maggioranza è emersa la necessità di portare a termine le riforme.

