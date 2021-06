Mis chiama le sinistre per fare fronte comune sui grandi temi. Libera declina l'invito

Il Movimento Ideali Socialisti convoca la sua Assemblea e chiama al confronto la sinistra per una riflessione su attualità e futuro, con un dibattito su Diritti e Libertà in tempi di Emergenza Sanitaria. Allo stesso tavolo partiti e movimenti con ruoli politici opposti. C'è Èlego ma anche forze di maggioranza, presenti con esponenti di Ps, Psd ed Md, compagni di lista in NPR ma ormai separati in casa. Obiettivo: fare fronte comune per rafforzare la sinistra, riportandola al centro del panorama politico. Volontà condivisa, in un contesto di grande frammentazione, sotto gli occhi di tutti. Ne è la prova chi siede al tavolo: partiti e movimenti provenienti dalla stessa casa ma divisi nei simboli. Sui grandi temi cadono i muri fra maggioranza ed opposizione. Comune la linea sull'aborto: depenalizzarlo immediatamente ed anticipare il referendum.









Stessa visione, con qualche sfumatura, su debito estero ed associazione all'Unione Europea. “Ci sono battaglie comuni che ci uniscono proprio perché fanno parte del nostro dna. Questa sera è scoccata una scintilla” - dice Rossano Fabbri. Salta però all'occhio l'assenza di Libera, da cui il Mis è uscito nell'ottobre del 2020. “Era stata invitata ma ha declinato l'invito”, chiarisce Fabbri. La partecipazione è stata oggetto di un confronto interno. Pur condividendo la necessità di un progetto di aggregazione dell’area riformista – scrive Libera a Mis - crediamo che l’attuale panorama politico, che vede parte delle forze della sinistra sammarinese sostenere un Governo di chiara matrice conservatrice, non abbia ancora le necessarie basi per un confronto leale su un percorso comune che – a nostro parere – non potrà prescindere da scelte chiare e coerenti”. Decisione presa anche in considerazione – continua Libera - delle “dinamiche intercorse tra le nostre Forze Politiche nell’ultimo anno”. "Non ho la presunzione di riunire da solo le sinistre – commenta Fabbri – ma di lavorare anche da ruoli contrapposti in difesa dei valori che ci accomunano”. Mis ha poi rinnovato le cariche: nominati Sonia Casadei Presidente e Severino Bollini Segretario politico.