MIS dalla Reggenza, Fabbri: "Vogliamo riaggregare l'area socialista"

Rossano Fabbri, accompagnato dai due membri del Movimento Ideali Socialisti Silvano Semprini e Severino Bollini, si è recato dalla Reggenza per formalizzare l'uscita da Libera per diventare Consigliere Indipendente. Con un obiettivo: riaggregare l'area socialista. "I socialisti esistono ancora ma non hanno una casa. Mis guarda a tutti quelli che vogliono ridare orgoglio e dignità all'area socialista".

Nel video l'intervista a Rossano Fabbri.