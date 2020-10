MIS dalla Reggenza, Fabbri: "Vogliamo riaggregare l'area socialista"

Rossano Fabbri, accompagnato da Silvano Semprini e Severino Bollini, si è recato dalla Reggenza per formalizzare l'uscita del Movimento Ideali Socialisti da Libera. Fabbri siederà in parlamento come Consigliere Indipendente. Con un obiettivo: riaggregare l'area socialista. "I socialisti esistono ancora ma non hanno una casa. Mis guarda a tutti quelli che vogliono ridare orgoglio e dignità all'area socialista".

L'uscita da Libera è stata decisa nell'ultimo direttivo. Nell'occasione non sono mancate critiche a governo e maggioranza, “notevolmente al di sotto delle aspettative”. Riguardo, invece, alla mozione di sfiducia nei confronti del Segretario alla Giustizia Ugolini, Fabbri non nasconde qualche perplessità sulla tempistica. “Considerandone la valenza politica, l'avrei anticipata rispetto a certe dinamiche e scelte tanto dibattute quanto contestate”.











Nel video l'intervista a Rossano Fabbri.

