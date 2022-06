Mis in Assemblea: 'La pace oltre i dissidi, cambiare è finalmente possibile?'

Mis in Assemblea: 'La pace oltre i dissidi, cambiare è finalmente possibile?'.

Si è aperta alla sala Gualdo di Acquaviva l'assemblea del Movimento Ideali Socialisti. “Ci troviamo certamente di fronte a una sfida drammatica e viviamo anche un momento straordinario della storia del mondo", scrive Mis "La sinistra nel suo complesso ha finito per tornare a dividersi. La verità è che mai come oggi appare invece chiaro che la piena assunzione delle nostre responsabilità è una ineludibile condizione per risollevare le sorti del Paese". “La pace oltre i dissidi, cambiare è finalmente possibile?” il titolo dell'assise che vede sul palco alternarsi gli interventi dei vari esponenti politici. Lavori aperti dalla relazione del segretario uscente, Severino Bollini.

