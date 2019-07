MIS: "Interessati ad un percorso politico comune con Ssd, ReS e Civico10"

Movimento Ideali Socialisti guarda con interesse alla definizione del percorso politico comune che vede come interlocutori Ssd, ReS e Civico10. “Siamo estremamente convinti – sottolinea Mis - che la prossima legislatura, a cui occorre con immediatezza dare corso, non potrà prescindere da un grande accordo sistemico dove le forze moderate dell'area riformista e cattolico-liberale dovranno fungere da elemento trainante. Su queste basi, senza ulteriori perdite di tempo, - concludono - MIS non mancherà di assumersi la propria parte di responsabilità e di apportare il proprio contributo”.

Una disponibilità al dialogo e a collaborare accolta con favore da Sinistra Socialista Democratica che con una nota invita gli esponenti di MIS a partecipare alla Festa della Libertà del 28 Luglio con vari esponenti della Sinistra sammarinese. Un “momento di confronto politico – scrive Ssd - da cui siamo certi potranno emergere interessanti proposte per il nostro futuro”.