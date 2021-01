Mis: nessuna risposta dal governo su vaccinazioni, prestito ponte, riforme “Tutti devono essere chiamati a esercitare senso di responsabilità". Revocate licenze per poche migliaia di euro di debiti esattoriali accumulati durante l'emergenza

Il Movimento Ideali Socialisti, rappresentato in Consiglio dal consigliere Rossano Fabbri, esprime pieno appoggio alla recente presa di posizione del Segretario della Cdls Gianluca Montanari che ha chiesto quale sia la direzione che intende seguire la maggioranza. Il Mis elenca una serie di temi su cui ha chiesto al Governo risposte che non sono arrivate: emergenza COVID e data di avvio delle vaccinazioni; prestito ponte e piano di rientro; piano d'azione sulle riforme.

Critiche inoltre per rinnovi apicali nella Pa di profili sfiduciati dall'esecutivo mentre il Direttore dell'Authority Rinaldi si dimette. “Ci sono interi settori commerciali che stanno subendo la crisi in maniera devastante, ma il Governo – prosegue il Mis - prosegue con iniziative poco incisive e scelte davvero incomprensibili come le revoche di licenze a cittadini sammarinese per qualche migliaia di euro di debiti esattoriali accumulati nel recente periodo emergenziale”. Per il movimento i dati, le scelte fondamentali, i rischi devono essere condivisi. “Tutti – conclude la nota del Mis - devono essere chiamati a esercitare senso di responsabilità: governo e opposizione, forze sociali e datoriali”.

