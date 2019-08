Mis promette appoggio a Libera " se rigetterà ogni progetto di restaurazione"

Movimento Ideali Socialisti guarda a “Libera” e le garantisce appoggio incondizionato “ se rimarrà – scrive - lontana da coloro che hanno maggiori responsabilità nella conduzione dell’azione di governo a favore di interessi particolari, rigettando ogni progetto di restaurazione. Dialogando con molti, ma non con tutti”. Per Mis è quella la strada da percorrere per essere di utilità al Paese.