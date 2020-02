CONGRESSO DI STATO Missione a Ginevra per la Reggenza: interverrà alla Conferenza Onu per i diritti umani

I Capitani Reggenti Luca Boschi e Mariella Mularoni, la prossima settimana, si recheranno a Ginevra per intervenire alla Conferenza ONU per i diritti umani. La Reggenza sarà accompagnata, nell'occasione, dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari. La delibera, tecnica, è stata licenziata nella seduta odierna del Congresso di Stato.

La Repubblica si prepara anche a ricevere la missione Moneyval, dal 16 al 28 marzo prossimi. Visita che implica il coinvolgimento ampio di autorità, dirigenti pubblici, uffici e liberi professionisti a tutti i livelli. Alla Commissione tecnica nazionale il compito di coordinare i lavori di adeguamento agli standard internazionali al fine di valorizzare i progressi compiuti dal Paese, nel rispetto delle raccomandazioni dell'organismo, appartenente al Consiglio d'Europa, relative al contrasto al riciclaggio di denaro sporco e finanziamento del terrorismo.



