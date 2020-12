Misure anti-Covid: attesa per il nuovo decreto, nuova riunione del Congresso di Stato

Questa mattina è tornato a riunirsi il Congresso di Stato. Al centro del dibattito politico e tra i cittadini il tema degli spostamenti, dopo l'inserimento di San Marino nella 'lista' C dei Paesi per la Farnesina che si traduce, da oggi e fino al 6 gennaio, nell'obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria se si entra in Italia dopo essere stati uno o più giorni sul Titano. Una misura che coinvolge anche i cittadini sammarinesi. I movimenti sono consentiti per "esigenze lavorative, assoluta urgenza" ed "esigenze di salute".





Il Governo proprio in queste ore sta lavorando a un nuovo decreto con misure restrittive per le festività natalizie in Repubblica. Ieri il segretario di Stato agli Esteri, Luca Beccari, al Tg San Marino ha anticipato che si prevedono limitazioni per le attività come bar, ristoranti e negozi con chiusura alle ore 18 per il Capodanno. Riduzioni di orario anche per il 24, 25 e 26 dicembre e per il periodo dell'Epifania. Anche nel decreto sammarinese, si prevede, si parlerà di limitazioni agli spostamenti da e per la Repubblica. Internamente, invece, gli spostamenti saranno possibili.