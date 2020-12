Misure anti-Covid: attesa per il nuovo decreto, tema 'spostamenti' al centro del dibattito politico Dalla Prefettura di Rimini spiegano che per un sammarinese è possibile spostarsi in Provincia fino al 23 dicembre, ma con tampone negativo nelle 48 ore precedenti

Congresso di Stato al lavoro per mettere a punto il nuovo decreto con le misure anti-Covid per le festività. Sempre più vicina l'uscita del testo che è in via di definizione. Nelle scorse ore alcune anticipazioni dal segretario agli Esteri Beccari che aveva parlato di limitazioni per attività come bar, ristoranti e negozi, con chiusura alle ore 18 per il Capodanno. Riduzioni di orario anche per il 24, 25 e 26 dicembre e per il periodo dell'Epifania. Si è parlato poi di limitazioni agli spostamenti da e per la Repubblica. Internamente, invece, i movimenti degli abitanti saranno possibili. Cresce, dunque, l'attesa per l'uscita del testo.

In parallelo, il dibattito è incentrato sugli spostamenti, visto l'inserimento di San Marino nell'elenco C dei Paesi per la Farnesina che si traduce, da oggi e fino al 6 gennaio, nell'obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria se si entra in Italia dopo essere stati uno o più giorni sul Titano. Una misura che coinvolge anche i cittadini sammarinesi. I movimenti sono consentiti per "esigenze lavorative, assoluta urgenza" ed "esigenze di salute". Categorie come quelle dei frontalieri e degli studenti possono circolare. Ma c'è un'altra eccezione.

Dalla Prefettura di Rimini spiegano che per un sammarinese è possibile spostarsi fuori confine, nella Provincia, anche, ad esempio, per una passeggiata se ci si è sottoposti a tampone nelle 48 ore precedenti all'ingresso nel territorio italiano, ma solo nei giorni 'gialli', quindi solo fino al 23 dicembre compreso.

