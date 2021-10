DL N.173 Misure anticovid: tamponi rapidi in farmacia dal 15 ottobre, la cultura riapre all'80%

Da metà mese sarà possibile eseguire il tampone rapido anche nelle farmacie Iss dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza. Col decreto 173 viene infatti dato mandato al Comitato Esecutivo Iss di predisporre le opportune procedure entro il 15 ottobre. Il risultato del test verrà registrato sul certificato digitale covid e cioè il green pass di San Marino. L'altra novità riguarda la presenza all'interno di teatri, musei, biblioteche e luoghi di cultura come i cinema: il pubblico potrà raggiungere l'80% della capienza massima prevista e tutti dovranno indossare la mascherina. Il decreto 173 resterà in vigore fino alle 5 del 12 novembre. Confermate, per tutto il resto, le precedenti disposizioni.

Dunque l’utilizzo della mascherina, all’aperto e al chiuso, è vivamente consigliato mentre in tutte le strutture Iss è obbligatorio. Le proprietà di locali chiusi aperti al pubblico hanno la facoltà di richiedere l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie aeree all’interno dei propri locali. Feste ed eventi, che prevedano il ballo, possono essere svolti con limitazione di accesso ai soli partecipanti vaccinati nonché ai soggetti che hanno effettuato un tampone molecolare o antigenico con esito negativo nelle 48 ore precedenti. Sono vietati assembramenti in luoghi pubblici e privati superiori a venti persone dove non è possibile mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro.



VAI AL DECRETO

