FINANZA PUBBLICA Modifica Commissione della Finanza Pubblica, Rf attacca: "Sarcofago attorno alla trasparenza della spesa" Per il partito di opposizione l'obiettivo è "addomesticare la Commissione dalla quale passano le spese folli del governo e le delibere secretate, inserendo personaggi stranieri"

Modifica Commissione della Finanza Pubblica, Rf attacca: "Sarcofago attorno alla trasparenza della spesa".

"La riduzione progressiva dei poteri di controllo del Consiglio Grande e Generale con l’azzeramento di ogni ruolo dell’opposizione, uniti alla totale opacità della spesa pubblica, sono piccoli passi verso un regime che di democratico ha molto poco". Così Repubblica Futura in una nota attacca il governo e Marco Gatti in particolare all'indomani dell'approvazione in Commissione Finanze della legge che modifica i requisiti della Commissione di Controllo della Finanza Pubblica.

Per il partito di opposizione è "pronta una sfilza di incompatibilità" con un "obiettivo chiaro: addomesticare la Commissione dalla quale passano le spese folli del governo e le delibere secretate, inserendo personaggi stranieri. Il padrone - prosegue la nota - si è stancato delle sfuriate di qualche Collega a cui magari la Commissione fa dei rilievi svolgendo il proprio compito. Meglio mettere in piedi l’operazione Calamaro bis, siamo già certi qualcuno ha in mente il pensionato straniero giusto".

Repubblica Futura considera "vergognoso il progetto di legge in questione, che costruisce un sarcofago attorno alla trasparenza della spesa pubblica, ormai fuori controllo perché ogni Segretario di Stato fa come gli pare". Per il partito "la ciliegina sulla torta sarà la riforma del regolamento consiliare, così l’opposizione di fatto non potrà più presentare gli emendamenti, potrà parlare pochissimo e di conseguenza rompere meno le scatole", conclude la nota.

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