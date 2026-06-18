Modificato il regolamento Fondiss: possibili investimenti più remunerativi

La seduta odierna si è è aperta con il completamento del comma comunicazioni, cominciato ieri. Carlotta Andruccioli, di Domani Motus Liberi, ha esortato al rapido avvio della Commissione d'Inchiesta su tentata scalata a bsm e piano parallelo, ora che sono arrivati i rinvii a giudizio. Rivolte nuovamente critiche al Governo e al Segretario Beccari per l'inadeguata gestione del dossier europeo, fermo per la riserva bulgara. Il capogruppo del Psd Matteo Rossi ha accusato l'opposizione di alimentare una narrazione distorta, dipingendo un paese allo sfascio, sulla base di supposizioni e dietrologie.

Rivendicati, parimenti, i risultati ottenuti dal Governo, con gli attestati del Fondo Monetario e la promozione delle agenzie di rating, l'accordo sul gas con l'Azerbaijan, la visita a San Marino del ministro degli esteri cipriota, durante il semestre di presidenza Ue. Anche il segretario del Psd Luca Lazzari ha invitato l'opposizione ad evitare la delegittimazione sistematica del Governo, riportando il confronto entro limiti più responsabili. Anch'egli, dopo i rinvii a giudizio, si è espresso a favore dell'avvio a breve della commissione d'inchiesta sul caso Bulgaro. Lazzari, a nome della maggioranza, ha anche depositato un odg per impegnare il Governo ad un approfondimento in relazione all'uso, da parte dei minori, di social network e piattaforme digitali.

L’Aula ha quindi approvato la modifica al regolamento di Fondiss – che nel 2025 ha raggiunto un attivo di 270 milioni di euro – aprendo alla possibilità di investimenti più remunerativi rispetto all'attuale vincolo dei pronti contro termine. Il Fondo ora potrà diversificare, includendo anche depositi a termine e certificati di deposito. Rispondendo a sollecitazioni dell'aula, il Segretario di Stato Canti ha preannunciato l'intenzione di una riforma organica dei fondi pensione, per renderli più redditizi. Nel dibattito generale preliminare alla ratifica dei decreti plauso bipartisan all'operato dell'Ufficio Marchi e Brevetti, definito un esempio di efficienza, nella Pubblica amministrazione. Via libera, con ampio sostegno dell'aula, al decreto che istituisce, dall'anno scolastico 2027/2028, il liceo delle scienze umane.

Dall'opposizione apprezzamento per il metodo di confronto adottato dal Segretario di Stato Lonfernini. Prorogati al 30 giugno gli effetti delle attuali agevolazioni sul settore carburanti. Esteso alle srl l'obbligo di visto merci telematico per importi superiori a 5mila euro. Respinto l'emendamento di Rete per abbassare la soglia a 1.500 euro in accoglimento – ha dichiarato, il presentatore, Emanuele Santi– di una raccomandazione della Commissione Antimafia e del Sicae. Non contrario pregiudizialmente ad una rimodulazione della soglia il Segretario Gatti che però, prima di un eventuale intervento, ha auspicato un approfondimento con il 'tavolo tecnico'.

In ratifica anche il decreto che istituisce il contratto di collaborazione in ambito sportivo, un rapporto che sino ad oggi si è basato su prassi e consuetudini. Circa 8.500 – ha riferito il Segretario di Stato Fabbri - i residenti potenzialmente interessati.







