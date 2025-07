Modifiche IGR: il no di Rete, CSdL e Usl Critiche alle nuove misure in attesa della prima lettura in Consiglio la prossima settimana

“Gatti smetterà mai di fare cassa sulle spalle dei contribuenti più fragili?” E' il j'accuse di Rete all'indirizzo del Segretario di Stato per le Finanze nel tentativo di difendere gli interessi di lavoratori dipendenti e pensionati. “Anziché intervenire sul sommerso, sull’evasione e sui grandi debitori (anche all’estero), si sceglie, come sempre, - fa notare il partito d'opposizione - la via più semplice: quella di aumentare la pressione fiscale proprio su chi ha redditi certi e tracciabili”. Secondo Rete “prima di chiedere loro un solo euro in più, lo Stato dovrebbe occuparsi di recuperare i tanti crediti non riscossi e razionalizzare la spesa pubblica”. In poche parole, puntare su una riforma nel segno della giustizia sociale e dell'equità, insistendo su un principio cardine: “chi ha di più deve contribuire di più, chi ha meno dev’essere tutelato”.

Si sofferma sul costo della vita la CSdL, guardando all'impatto delle modifiche IGR che – si evidenzia – "costringono i redditi bassi a maggiori spese in territorio, ma con prezzi più alti: almeno 6mila euro per ottenere il massimo delle detrazioni fiscali". Non regge per la CSdL l'argomentazione addotta dalle Finanze secondo cui i cittadini già oggi spendono in gran parte a San Marino, ma non tracciano la Smac su molti acquisti, e la misura proposta sarebbe, dunque, una forma di incentivo a far passare la carta; il sindacato, invece, vede nei controlli la soluzione a questa cattiva prassi.

In linea l'Usl, preoccupata che una “riforma” di questo tipo rischi di compromettere anche il percorso di avvicinamento all'Ue, poiché – spiega – una tenuta sociale indebolita si traduce inevitabilmente in instabilità politica. “Vogliamo un sistema che metta davvero al centro chi lavora e vive qui” - commenta il Segretario Generale Francesca Busignani.

