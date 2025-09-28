Moldavia al voto, Michele Muratori osservatore in Gaugazia: "Giorni di tensione"

Nel video le parole del Consigliere Michele Muratori, Delegazione Consiliare San Marino OSCE PA

Moldavia alle urne per le elezioni legislative che si annunciano come uno spartiacque per il Paese in direzione dell'Europa o della Russia. Affluenza alle 15.00 al 35,1%, poco sotto il picco del 2021.

Attesa per gli scrutini nell'ex repubblica sovietica che oscilla tra l'integrazione occidentale e il ritorno nell'orbita russa. I sondaggi raccontano un testa a testa sul filo: il Partito d'azione e solidarietà (Pas) europeista della presidente Maia Sandu e del premier Dorin Recean, guidato da Igor Grosu, guida al 24,9%, appena una manciata di voti sopra al blocco patriottico filorusso dell'ex presidente Igor Dodon, al 24,7%.

Il Consigliere Michele Muratori ai seggi come Osservatore per la delegazione di San Marino all'Assemblea Parlamentare Osce. "Senza aperti questa mattina alle 7, - racconta - chiuderanno alle 21. Assieme al collega italiano Mauro Del Barba siamo stati dispiegati nella regione della Gaugazia. È un territorio, una regione autonoma, a maggioranza turcofona. Siamo veramente vicini al confine con l'Ucraina. Il nostro compito è estremamente importante, perché è quello di osservare e monitorare il corretto svolgimento delle elezioni. Non sono mancate tensioni in queste giornate, perché proprio nella giornata di ieri sono state escluse anche delle liste. Le liste sono 23 per 101 posti nel Parlamento". moldavo.

