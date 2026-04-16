Molti i fronti aperti in Consiglio

Il Consiglio Grande e Generale riparte oggi alle 13 dopo la seduta d’apertura di ieri, quasi interamente dedicata al comma comunicazioni e al confronto politico.

Al centro del dibattito le sentenze della Cedu sul caso Simoncini, con l’annuncio del Segretario alla Giustizia Stefano Canti di un possibile ricorso, ma con divisioni nella maggioranza. Tensioni anche tra alleati di Governo sul caso Ciacci-Bronzetti, mentre opposizioni all’attacco su caro vita, crisi energetica e debito estero. Convergenza invece sulla solidarietà al Santo Padre. Riflettori anche sul futuro di Banca di San Marino e sul percorso di associazione all’Unione Europea.

Presentati tre Ordini del giorno su casa, turismo e violenza di genere. La sessione, in corso al Kursaal, prevede temi chiave come le commissioni d’inchiesta su piano parallelo e caso del pedofilo e nuove norme sulla sicurezza negli eventi sportivi.







