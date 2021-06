Moneyval promuove San Marino nella lotta a riciclaggio. Gatti: "Viatico per gli investimenti" "Siamo diventati fra i Paesi più virtuosi", commenta il Segretario alle Finanze. Riconosciuto al Titano il rating più alto nella cooperazione internazionale

Un riconoscimento importante da parte dell'organismo del Consiglio d'Europa su quella che è stata per lungo tempo una zona d'ombra per la Repubblica, e che si basa non solo sulla conformità della legislazione sammarinese alle 40 raccomandazioni GAFI ma soprattutto sull’efficacia del sistema nella pratica di prevenzione e contrasto dei fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. La Repubblica risulta inoltre tra i pochissimi Paesi ad oggi valutati ad avere ottenuto il rating più alto nella cooperazione internazionale, in termini di sequestri e confische, nella valutazione dei rischi nazionali nonché nell’ambito dell'intelligence finanziaria. Il Titano risulta tra i soli 5 Stati, insieme a Santa Sede, Russia, Armenia e Israele, soggetto a un regolare processo di monitoraggio per il quinto ciclo di valutazione, anziché uno rafforzato, come nel caso di altre 16 giurisdizioni già esaminate.

“Un ottimo viatico – scrive la Segreteria Finanze - anche per futuri investimenti caratterizzati da liceità e trasparenza”. “Quello che era un punto debole di San Marino, cioè il non essere adeguato agli standard internazionali – spiega Marco Gatti - sicuramente non favoriva gli investimenti in un mondo che è andato verso un'economia votata alla trasparenza. E' un'attestazione importante perché siamo diventati tra i Paesi più virtuosi nel contrasto a criminalità organizzata e riciclaggio, significa anche che gli investitori che vorranno venire sul Titano sanno che potranno trovare un paese che non presenterà più le criticità che hanno caratterizzato un rallentamento e una difficoltà dell'economia negli anni passati”.

Nelle 200 pagine del rapporto non mancano però raccomandazioni. Il Moneyval invita le autorità sammarinesi a migliorare il quadro normativo e a rafforzare l'applicazione pratica delle misure. “Ci saranno sempre delle raccomandazioni" - commenta il Segretario - "perché la normativa antiriciclaggio è in continua evoluzione così come il crimine. Quindi ci sarà la necessità di adeguarsi a livello normativo e operativo. Continueremo ad aggiornarci. Le raccomandazioni verranno prese in esame e San Marino che porterà le risposte per quel che sarà la prossima valutazione”.

