Monitoraggio Pa: procedimenti lunghi e risposte diverse dagli operatori, le criticità su cui intervenire

Segretario agli Interni Elena Tonnini e Direttore Generale della funzione pubblica Manuel Canti fanno il punto a Palazzo sulla pubblica amministrazione. Dopo un monitoraggio condotto nel corso del 2022. Le prime risposte – spiega il segretario Tonnini, consentono di delineare dati generici, per capire dove intervenire a livello generale, ma la "fotografia scattata è strutturata anche per capire possibili criticità dei singoli uffici per cui – annuncia la responsabile agli Interni - il percorso di monitoraggio sarà costante".

É poi Manuel Canti a spiegare le prime criticità: "Gli utenti infatti lamentano di aver interloquito con diversi operatori avendo da loro risposte diverse. Rilievo che va approfondito - spiega Canti - bisogna che nell'ufficio ci siano politiche di maggiore condivisione di procedure e modalità; con momenti ulteriori di confronto tra responsabili e operatori di sportello".

Molti rilevano gradimento per servizio pubblico, si all'informatizzazione, reputata importante, ma chiedono che rimanga anche il rapporto con l'operatore. Altro passaggio emerso in conferenza stampa: i procedimentali lunghi. Un dato che va interpretato, per la Funzione pubblica " Le semplificazioni sono state introdotte, ma o non sono conosciute o non sono utilizzate", ragion per cui si vuole lavorare per garantire informazioni univoche.

