SAN MARINO Montegiardino

Montegiardino, Rinaldi annuncia la ricandidatura a Capitano di Castello.

Il Capitano di Castello di Montegiardino, Giacomo Rinaldi, ha annunciato ufficialmente la sua ricandidatura. “Ho deciso di ricandidarmi a Capitano di Castello di Montegiardino – ha dichiarato –. Lo faccio con la stessa passione e determinazione con cui ho servito in questi anni la nostra comunità, perché credo che Montegiardino meriti una voce forte, chiara e coraggiosa”.

Nel suo messaggio Rinaldi ha voluto ringraziare i membri dell’attuale Giunta: “Senza il loro impegno, la loro dedizione e la loro disponibilità nulla di ciò che abbiamo fatto sarebbe stato possibile”.

Tra i punti centrali della candidatura c’è la difesa della scuola elementare, definita “un presidio di identità, socialità e futuro”. “Togliere la scuola a Montegiardino significherebbe togliere il cuore al nostro Castello”, ha sottolineato.

Altra sfida, quella della gestione degli spazi e dei parcheggi: “Dobbiamo decidere se continuare a usare la Piazza soltanto come parcheggio oppure tentare di liberarla, rendendola finalmente fruibile, magari individuando più aree alternative”.

Rinaldi ha annunciato che la lista che guiderà sarà aperta a tutte le generazioni e sarà preceduta da una fase di ascolto con famiglie, associazioni, giovani e anziani. “La nostra vera sfida è far sentire la voce dei piccoli Castelli all’interno della Repubblica. Non siamo periferia, non siamo un dettaglio: Montegiardino è parte viva e orgogliosa di San Marino”.

La tornata elettorale delle Giunte di Castello è stata fissata per domenica 23 novembre 2025.

