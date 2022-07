Montenegro, intensa giornata di incontri bilaterali per San Marino

Questa mattina nella capitale del Montenegro, a Podgorica, intensa giornata di incontri bilaterali per la delegazione sammarinese, culminata poco fa con la firma del memorandum tra il Segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari ed il suo omologo montenegrino Ranko Krivokapić. Una occasione per parlare di Unione Europea, verso la quale i due paesi stanno facendo un percorso di avvicinamento per quanto su strade diverse. Anche il segretario Fabio Righi ha incontrato il suo omologo montenegrino, sempre a Villa Gorica, mentre ieri il Segretario all’Industria ha avuto un lungo bilaterale con la ministra Biljana Scepanovic, Ministro della Scienza e dello Sviluppo Tecnologico della Repubblica del Montenegro: "Dopo la firma del documento - ha riferito la ministra - potremo collaborare anche su progetti di alto valore, come i fondi europei per la ricerca"

Nel video l'intervista di Sara Bucci a Biljana Scepanovic, Ministro della Scienza e dello Sviluppo Tecnologico del Montenegro