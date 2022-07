Morciano di Romagna: istruzione e lavoro frontaliero con Comites e ambasciatore Mercuri

Percorsi di scambio nel campo dell'istruzione, lavoro frontaliero, sinergie in ambito culturale e turistico. Sono stati gli argomenti al centro dell'incontro, sabato 23 luglio, tra la Giunta comunale di Morciano di Romagna, con il sindaco Giorgio Ciotti, l'ambasciatore italiano a San Marino Sergio Mercuri e il presidente del Comites Alessandro Amadei. Un incontro conoscitivo, alla luce del recente insediamento della nuova amministrazione comunale a giugno per approfondire la reciproca conoscenza e a gettare le fondamenta per la creazione di un rapporto bilaterale di dialogo e confronto tra la Repubblica di San Marino, il Comune di Morciano di Romagna e il territorio della Valconca.

Tra i temi affrontati, quello dell'istruzione. Sono infatti diversi i giovani morcianesi iscritti all'Università degli Studi di San Marino; viceversa il polo scolastico superiore di Morciano vanta al suo interno diversi studenti provenienti dal Titano. Per questo motivo le parti hanno concordato sulla necessità di attivarsi per continuare a promuovere forme di scambio tra le due realtà scolastiche, risolvendo alcune criticità legate alla mobilità e al trasporto degli studenti. Rilanciata anche l'azione dell'osservatorio sul lavoro frontaliero.

L'ambasciatore Mercuri ha evidenziato in chiusura l'importanza di creare canali diretti di comunicazione tra le amministrazioni comunali che operano direttamente sul territorio e gli organismi consolari in un'ottica di reciproca collaborazione.