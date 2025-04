Morte Papa Francesco, l'Ambasciatrice Albertini: "Ti entrava nel cuore"

Nel video le parole dell'Ambasciatrice di San Marino presso la Sede Maria Alessandra Albertini

Il ricordo commosso della Ambasciatrice di San Marino presso la Sede Maria Alessandra Albertini:

"Oggi è una giornata di grande tristezza e di lutto per tutto il mondo, anche per la Repubblica di San Marino, perché da sempre abbiamo un legame straordinario, particolare, sia con la Santa Sede sia col suo Pontefice. Oltre alle mille cose che questa mattina abbiamo ascoltato e assistito dal momento della tristissima notizia adesso, quello che preme a me è poter ricordare la figura dell'uomo, la figura che ho avuto l'occasione più volte di poter incontrare dal momento in cui sono diventato diplomatico presso la Santa Sede. Ho favorito diversi incontri delle nostre massime autorità e devo constatare che all'uscita dalle udienze private, dai momenti di incontro con il Santo Padre, c'è sempre stata quella sensazione che abbiamo avvertito tutti di un qualcosa che ti entrava nel cuore, perché era proprio un uomo che non parlava tanto il linguaggio della diplomazia, il linguaggio intellettuale, ma parlava il linguaggio della gente e quindi ti catturava, ti arrivava direttamente al cuore".

E ancora: "Il momento stesso in cui io ho presentato le credenziali nel 2016, ricordo che sono uscita e ho detto mi è sembrato di aver parlato con un padre, con mio padre ho detto, nel caso specifico, perché entrava subito in empatia con l'interlocutore qualunque esso fosse, ti spogliavi dall'incarico, da quello che rappresentavi per essere una persona che parlava con un grande padre spirituale che ha lanciato dei messaggi universali, un uomo costruttore di ponti e non di muri, come abbiamo sentito più volte, un uomo del dialogo, della riconciliazione, un uomo di pace che ha lavorato quindi per combattere tutte le ingiustizie di qualunque tipo fossero per avere un mondo più giusto, un mondo più equo, con un'accelerazione straordinaria nell'ultimo periodo nei confronti dei conflitti in corso per venire ad una pace giusta, una pace durevole. Abbiamo visto anche gli ultimi incontri istituzionali con questa voce flebile ma con la sua forza incredibile che metteva insieme la sua grande tenerezza, la sua grande umanità. Un uomo tenero, un uomo umile ma un uomo fortissimo e straordinariamente al servizio di tutto il popolo umano".

Nel video le parole dell'Ambasciatrice di San Marino presso la Sede Maria Alessandra Albertini.