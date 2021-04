Motus Liberi: ciclo di incontri online sul mondo giovanile, fra "brainstorming" e testimonianze

Sentiamo Michela Pelliccioni

Formalità ridotte all'osso, contatto diretto con i giovani, testimonianze in grado di ispirare le nuove generazioni. Prima diretta facebook lunedì alle 20.30, e il titolo è suggestivo: “Il 30% dei lavori di domani non esiste: inventiamoli”. E questo perché il mondo del lavoro – ha sottolineato Mirko Dolcini – è in continua evoluzione. Importanti gli esempi, come quello di Luca Montersino, chef di fama internazionale; ospiti dell'evento anche il Segretario di Stato Fabio Righi, il Rettore dell'Università di San Marino Corrado Petrocelli, il Presidente dell'Associazione Studentesca Matteo Dappozzo. “Progetto che parte da lontano - ha ricordato il Presidente di Domani Motus Liberi, Lorenzo Forcellini Reffi - per dar voce a chi vive i problemi sul territorio”; e sono proprio i giovani – ha aggiunto – ad aver sofferto particolarmente gli effetti della pandemia.







Quello del 3 maggio sarà il primo di 4 appuntamenti. “Abbiamo dedicato una serata allo sport, una serata alle donne e una alla musica – sottolinea Michela Pelliccioni -; ovviamente saranno presenti degli ospiti, anche famosi, sui quali non ci vogliamo sbilanciare”. A caratterizzare il format l'interazione con gli ospiti ed un vero e proprio “brainstorming” finale; dal quale – ha sottolineato Francesca Renzetti – “auspichiamo scaturiscano nuove idee”.

Nel servizio l'intervista a Michela Pelliccioni - DML