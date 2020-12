Mozione di sfiducia verso Beccari: il Consiglio Grande e Generale si riunisce mercoledì 30 dicembre

È stata convocata per l'intera giornata di mercoledì 30 dicembre la sessione straordinaria del Consiglio Grande e Generale dedicata alla trattazione della mozione di sfiducia nei confronti del Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, e presentata il giorno della Vigilia di Natale da 16 Consiglieri dell'opposizione, membri di Rf, Libera e Mis. Lo ha stabilito oggi l'Ufficio di Presidenza. Comma che sarà aperto non oltre le 10. Prima però, in avvio di seduta, dalle 8.30 il comma comunicazioni. Il Consiglio potrebbe proseguire anche in notturna per esaurire, qualora necessario, il dibattito sulla mozione di sfiducia.

