Multilateralismo e condivisione, nell'intervento del Segretario Beccari in plenaria. Siglate intese con Russia e Grecia

Sentiamo Luca Beccari

Il valore del multilateralismo, l'importanza della condivisione dinnanzi alle sfide più recenti, su tutte la pandemia. Nel suo intervento in plenaria al 28° Consiglio Ministeriale dell’OSCE, il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari fissa alcuni punti fermi nell'azione sammarinese a livello internazionale: "È vitale che le decisioni che prenderemo assieme siano basate su una genuina e concreta volontà di cooperare” - ha detto, soffermandosi sulla necessità assoluta di un’azione multilaterale per far fronte alle sfide sopracitate - “il nostro successo sarà misurato non sul numero di decisioni che prenderemo, ma sulla loro portata e rilevanza”.









Fitta l'agenda degli incontri bilaterali: in mattinata con gli omologhi di Slovenia, Croazia, Repubblica Ceca, e al pomeriggio con una delegazione degli Stati Uniti. Sottoscritte inoltre con Russia e Grecia due intese: l'accordo sull’abolizione dei visti con il Ministro russo Sergej Lavrov e con il ministro greco Nikolaos Dendias, un Memorandum d’Intesa che mira a rafforzare la cooperazione tra i due Paesi in ambito politico, economico e culturale attraverso una regolare consultazione; a tal proposito si è discusso di organizzare una visita ufficiale già l’anno prossimo.

Nel video l'intervista al Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari