Multilateralismo, Europa, solidarietà: parole chiave del discorso di insediamento dei nuovi Capi di Stato

L'esempio di San Marino, in una fase storica funestata da crisi sanguinose. Da qui hanno preso il via i Capi di Stato Alice Mina e Vladimiro Selva; rivolgendosi in particolare ai rappresentanti di Paesi investiti loro malgrado dai conflitti. Ricordata non a caso l'azione della Repubblica per il rimpatrio dei concittadini che erano rimasti bloccati nell'area del Golfo. Dalla Reggenza un appello affinché la forza non prenda il sopravvento sul diritto internazionale. Il multilateralismo, allora, come antidoto. Dall'ONU al Consiglio d'Europa, con un plauso all'azione dell'oratore ufficiale. Posto l'accento sui “pilastri” democratici dell'Organizzazione; e rivendicata l'assertività del Titano a Strasburgo.

Dalla Reggenza riferimenti al progetto di accoglienza di chi è in fuga da Gaza; al riconoscimento dello Stato di Palestina, alla soluzione dei “due Stati”. Focus poi sull'Iran, sull'odg del Consiglio che condanna ogni forma di repressione e discriminazione; e sulla situazione delle donne, che – anche in altri contesti, è stato detto - sono spesso “vittime silenziose”. Intervento di alto profilo. Ricordando la coesione valoriale con l'Italia; ed il cammino di integrazione europea insieme ad Andorra. È stato sottolineato come l'Accordo di Associazione sia un ulteriore passo verso l'affermazione della soggettività internazionale del Titano; con possibili nuove traiettorie di sviluppo. All'orizzonte la sfida dell'implementazione, declinata sui piani della formazione, della sostenibilità, della modernizzazione. E richiamando al contempo i tradizionali punti di forza del Paese: dal welfare all'inclusione.

Dalla Reggenza “un pensiero accorato a tutti coloro che vivono condizioni di fragilità”. Ai giovani l'invito ad essere protagonisti del futuro di San Marino, a non rinunciare all'impegno civico e politico. Obiettivo dichiarato dei Capi di Stato, del resto, il sostegno alla partecipazione democratica alla vita del Paese. Da qui un richiamo ad una celebra frase di Calamandrei: “la libertà è come l'aria: ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare”.







