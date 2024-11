DELEGAZIONE OSCE PA Muratori a New York, Conti a Milwaukee per la missione di monitoraggio sul voto USA Negli Stati Uniti è la Delegazione Consiliare Sammarinese presso l’Assemblea Parlamentare dell’OSCE, composta da Michele Muratori e Sara Conti coinvolti nella Missione di Monitoraggio sul voto

“Poco meno di 200 osservatori provenienti dalla stragrande maggioranza dei paesi dello spazio OSCE per monitorare – spiega Michele Muratori - per osservare quelle che sono sicuramente le elezioni più combattute e più interessanti del 2024. La corsa per i 270 delegati sta volgendo al termine, 270 delegati che vuol dire la maggioranza per conquistare la Casa Bianca. Il sistema elettorale americano parla chiaro. Gli elettori non votano direttamente il Presidente, ma votano poi i grandi elettori, che sosterranno la Presidenza. È un'elezione particolarmente combattuta: tantissimi sono gli 'Swing State', che sono in dubbio se votare per Kamala Harris o per Donald Trump. Noi abbiamo un compito importantissimo: quello di osservare e monitorare il corretto svolgimento dei lavori”.

Prime due giornate a Washington, dove gli osservatori hanno seguito meeting preparatori. Si sono poi spostati nei diversi Stati per il monitoraggio nel giorno delle elezioni: “Mentre il consigliere Muratori è nello Stato di New York – spiega Sara Conti - io sono arrivata ieri sera in nottata qui a Milwaukee, nello Stato del Wisconsin. Come sapete il Wisconsin è considerato uno 'Swing State' perché nelle ultime elezioni ha dimostrato di essere veramente uno Stato decisivo nella vittoria dei candidati, per questo l'atmosfera è ancora molto incerta e molto tesa. Anche nella giornata di oggi i candidati si recheranno in queste città più importanti per cercare di portare dalla loro parte i cittadini e si dice che qui a Milwaukee oggi sarà presente Tim Walz. Io seguirò insieme al mio partner un parlamentare tedesco domani le elezioni andando ai seggi fin dall'apertura alle 6 e 30 del mattino e seguiremo seggio per seggio le procedure di voto fino alla chiusura alle ore 20”.

Nel video, i membri della delegazione Consiliare Sammarinese presso l’Assemblea Parlamentare dell’OSCE, Michele Muratori (capodelegazione) e Sara Conti

