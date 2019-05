Mussoni: commissione finanze diventi occasione di confronto su bilancio e Carisp

Bilancio dello Stato e Carisp sono due ad oggi facce della stessa medaglia. Lo scrive Francesco Mussoni, "Le sorti, i conti e le azioni svolte sulla banca incidono direttamente sui conti dello stato e sugli interessi dei cittadini", dal momento che è anche compagine di controllo delle azioni dell’eccellentissima Camera. Per questo - dice il consigliere Dc - è "inaccettabile che ad oggi non si sia attuato in Commissione Finanze un confronto, e non si abbia formale conoscenza né del piano industriale né delle proposte di modifica dello statuto che il governo proporrà all’assemblea". Mussoni, commissario dell' organismo consiliare, invita il governo ad un confronto istituzionale e politico prima dell’assemblea, sia sulle modifiche dello Statuto, sia sul Piano industriale.

Occasione istituzionale che si presenterebbe già la prossima settimana, con la convocazione della Commissione Finanze.