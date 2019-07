Mutuo a Siri, Governo: “Siamo tutti e sette sereni e tranquilli”

E' il segretario di Stato agli Affari Esteri, Nicola Renzi, a intervenire – nell'ambito della conferenza stampa del Congresso di Stato – sul caso della concessione del mutuo da Bac al sottosegretario Armando Siri e al presunto coinvolgimento di un politico sammarinese nel caldeggiare l'operazione bancaria: “Siamo tutti e sette sereni e tranquilli. Nessuno di noi ha mai agito per facilitare la concessione di questo mutuo, né del mutuo di chicchessia”. E' invece il segretario alle Finanze Eva Guidi a rispondere in merito alla fuoriuscita di documenti coperti da segreto: “Le conoscenze in nostro possesso ci fanno pensare che se fuga di documenti c'è stata, è avvenuta al di fuori della Repubblica di San Marino”.