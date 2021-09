Nasce l'Associazione “Città dell'aria”, il Segretario Canti incontra il Viceministro Morelli

Anche il Segretario Canti a Pavullo in occasione dei 110 anni dell'AeroClub d'Italia e per la nascita dell'Associazione “Città dell'Aria”, che riunisce 100 realtà - tra Comuni, gestori, aero e avioclub - legate al mondo del volo da diporto e sportivo. Proprio San Marino, attraverso il suo Aeroclub, è la seconda firmataria di “Città dell'Aria”. Il Segretario Canti ha parlato dell'importanza delle infrastrutture aviosuperifici in chiave anche turistica ed economica, ricordando gli investimenti per l'ammodernamento del sito di Torraccia, nonché la recente istituzione della Giornata del Volo del 19 aprile. Presente anche il Viceministro Alessandro Morelli, con il quale Canti ha tenuto un colloquio informale, mettendo a fuoco i temi della viabilità Rimini-San Marino e della riqualificazione della statale 72, tema che verrà approfondito a breve con nuovi incontri in Ministero.