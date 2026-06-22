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Nasce l'Istituto di Istruzione e Formazione Professionale: al via dal 2027/28

Gli studenti potranno ottenere un diploma al quinto anno, oppure una qualifica al terzo anno. Pdl approvato all'unanimità: apprezzato dalle opposizioni il metodo di confronto promosso dal Segretario di Stato Lonfernini

22 giu 2026
Nasce l'Istituto di Istruzione e Formazione Professionale: al via dal 2027/28

Il Consiglio Grande e Generale ha approvato all'unanimità, con procedura d'urgenza, il progetto di legge per l'attivazione dell'Istituto di Istruzione e Formazione professionale, a partire dall'anno scolastico 2027/28. Al termine del biennio iniziale lo studente potrà proseguire il percorso quinquennale fino al conseguimento del diploma oppure accedere ad un terzo anno per ottenere una qualifica professionale.

Il nuovo istituto viene configurato come un percorso pienamente inserito nella scuola secondaria superiore. Il pdl regolamenta anche la transizione dal Centro di Formazione Professionale, garantendo continuità organizzativa, amministrativa e didattica.

Tutte le forze politiche hanno espresso apprezzamento per il progetto di legge e in particolare le opposizioni hanno plaudito il metodo di confronto promosso dal Segretario di Stato all'Istruzione Teodoro Lonfernini per arrivare alla stesura del testo. Il provvedimento si inserisce in un più ampio processo di riforma del sistema scolastico, a pochi giorni dall’adozione del decreto che istituisce il liceo delle scienze umane, anch’esso al via dal 2027/2028. Nello stesso anno sarà infatti attivato anche il diploma di Istruzione Tecnica nel settore tecnologico, segnando un passaggio significativo per l’evoluzione della scuola sammarinese.




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