Natale: le perplessità di Libera

Libera, in una nota, esprime perplessità sulla gestione del Natale. Il Governo, scrivono, ci lascerà chiusi in territorio per Natale e le festività natalizie. I soldi spesi per il “Natale delle Meraviglie” che fine faranno, si chiedono, puntualizzando che i commercianti, in particolare quelli del centro storico, nel periodo di massimo lavoro, avranno zero turisti dall’Italia. Libera sostiene fosse meglio pensare ad un Natale più sobrio pensando concretamente alle istanze delle piccole imprese, aiutandole con un piccolo contributo economico.