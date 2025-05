SEGRETERIA FAMIGLIA Natalità: allo studio un fondo, anche per mamme disoccupate e autonome Il Segretario alla Famiglia, Stefano Canti annuncia momenti di sensibilizzazione e nuove misure allo studio per incentivare le nascite. Martedì 27 maggio serata pubblica promossa dal PDCS, alle 21, Sala Joe Casser di Borgo

Gli Stati Generali della Natalità promossi dalle Aggregazioni laicali sono occasione per fare il punto e anticipare novità a sostegno della famiglia. "Famiglia al centro", come valore unico e insostituibile, parte da qui il Segretario con delega alla famiglia Stefano Canti, da sostenere – dice, citando papa Francesco - con “realismo, lungimiranza e coraggio”. I numeri incorniciano il fenomeno, tratti dalla Relazione resa in Commissione congiunta (Istruzione e Territorio): un tasso di fecondità dello 0.84 pone San Marino al gradino più basso tra i Paesi europei, ma non mancano i primi bagliori di luce con un inizio 2025 che – dice – lascia timidamente sperare, viste le 48 nascite, ad oggi, rispetto alle 38 nello stesso periodo del 2024. L'accento sulla dimensione culturale ed educativa, per cui servono conoscenza e sensibilizzazione: accanto alla promozione di incontri con la cittadinanza, sarà pubblicata a breve l'indagine sociologica realizzata in coordinamento con la Commissione Speciale sull’andamento demografico, istituita dal Consiglio Grande e Generale. Attività di indagine – segnala Canti - che arriva anche dalla scuola, promossa dagli insegnanti delle Superiori e partecipata dagli studenti.

Dimensione economica, poi, nella ricognizione sugli aiuti diretti, dagli assegni familiari e integrativi ai congedi e tutele per la maternità. Richiama la legge 129 del 2022 per garantire strumenti di conciliazione tra lavoro e vita privata e politiche di welfare mirate, ora da integrare – annuncia - con altri incentivi a sostegno delle famiglie, in termini di nuovi servizi. Ed è allo studio la possibilità di istituire un fondo natalità, anche per le madri che non avrebbero diritto ai sussidi, disoccupate e lavoratrici autonome.

