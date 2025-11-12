TV LIVE ·
Natalità, Pdcs: sì ad approccio organico e preoccupazione per il crescente ricorso all'IVG

Il partito di maggioranza relativa rinnova l’appello a "promuovere una cultura della vita fondata su accoglienza, ascolto e sul sostegno concreto alle madri e alle famiglie in difficoltà"

di Monica Fabbri
12 nov 2025
Natalità, Pdcs: sì ad approccio organico e preoccupazione per il crescente ricorso all'IVG

Il Partito Democratico Cristiano Sammarinese rinnova la propria attenzione alla famiglia e alla natalità, "pilastri fondanti della nostra comunità e del futuro del Paese". Le 18 nascite in più nei primi dieci mesi del 2025 rappresentano – scrive - un piccolo dato incoraggiante che, tuttavia, non deve far dimenticare la criticità strutturale di lungo periodo: negli ultimi dieci anni il tasso di natalità si è quasi dimezzato. La natalità resta quindi una priorità assoluta per il partito, che sollecita un approccio organico e integrato per sostenere la genitorialità, promuovere la corresponsabilità tra madri e padri, e accompagnare le famiglie nelle diverse fasi della vita.

Sostiene pienamente il percorso avviato dal Segretario Stefano Canti, riconoscendo che le politiche familiari devono tradursi in misure concrete, capaci di favorire la conciliazione tra lavoro e vita privata, agevolare l’accesso alla casa, potenziare i servizi educativi e valorizzare la natalità come bene comune. Emerge anche una profonda preoccupazione per il numero di bambini non nati e per il crescente ricorso all’interruzione volontaria di gravidanza, passato da 18 casi nel 2023 a 22 nel 2024.

Il Partito rinnova l’appello a "promuovere una cultura della vita fondata su accoglienza, ascolto e sul sostegno concreto alle madri e alle famiglie in difficoltà, affinché nessuna donna si senta costretta a compiere una scelta drammatica per mancanza di aiuto o di alternative. I dati – conclude - ci dicono che servono scelte più coraggiose, investimenti strutturali e un rinnovato patto sociale a favore della vita".




