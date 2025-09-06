Naturalizzati e doppia cittadinanza: la dead line slitta al 30 settembre

Slitta, per ora, al 30 settembre la 'dead line' per circa trenta 'naturalizzati' sammarinesi che altrimenti, a cinque anni dall'entrata in vigore della nuova legge sulla cittadinanza, avrebbero già dovuto esercitare l'opzione scegliendo tra quella sammarinese o una seconda cittadinanza che nella stragrande maggioranza dei casi è quella italiana. “Sicuramente – commenta il Presidente del Comites San Marino, Alessandro Amadei – la delibera di proroga del Congresso di Stato, è un provvedimento di equità e di buon senso”. Un sospiro si sollievo per i circa 30 naturalizzati che tuttavia scongiura solo temporaneamente il rischio di dover esercitare l'opzione tra le due cittadinanze.

“La delibera del Congresso di Stato – sottolinea Amadei – prevede la possibilità di fare anche un decreto, in questa materia”. Il decreto di fatto, potrà fungere da ulteriore soluzione ponte, in attesa dell'eventuale approvazione in Consiglio della legge che – sulla base di una istanza approvata – dovrà eliminare l'obbligo di rinuncia ad una delle due cittadinanze detenute, per i sammarinesi naturalizzati. Nel Paese c'è tuttavia chi è contrario e ha dato vita ad un comitato che attende l'esame in Consiglio, nella prossima sessione, dell'istanza che chiede la sospensione dell’iter del progetto di legge.

Nel frattempo sono però arrivate novità anche sul fronte italiano, con il cosiddetto decreto Tajani che consente di recuperare la cittadinanza italiana a chi ne ha dovuto rinunciare prima dell'agosto 1992. Tanti, anche in questo caso, i 'naturalizzati' sammarinesi che potrebbero potenzialmente beneficiarne. Un vero rompicapo - anche e soprattutto - per uffici gli pubblici di competenza, sammarinesi e italiani, che rischiano di essere oberati dalle richieste di chi, da naturalizzato sammarinese, vuol mantenere la doppia cittadinanza, la vuole recuperare o potrebbe averne diritto.







