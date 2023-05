NCC: dal Ministero agli Esteri la conferma dopo la commissione mista Italia-San Marino

Il Ministero degli Affari Esteri italiano, con una nota, torna sulla normativa relativa al noleggio con conducente al centro della commissione mista Italia San Marino dello scorso 29 marzo. Come già anticipato dalla Segreteria alle Finanze, è stato confermato che, per gli aspetti connessi ai controlli su strada, sono considerati regolari i servizi di trasporto nel territorio italiano da e per San Marino effettuati da vettori sammarinesi in possesso di idoneo titolo all'esercizio dell'attività di Ncc. La prenotazione del viaggio deve essere ricevuta a San Marino e il dettaglio dei servizi deve essere riportato sul foglio di viaggio.

