CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Negozi a tempo, pdl approvato all'unanimità I “temporary store” potranno essere avviati sia nei centri storici, sia all'interno dei centri commerciali. Tra gli obiettivi, attirare 'brand' prestigiosi

Negozi a tempo, pdl approvato all'unanimità.

Il Consiglio Grande e Generale ha approvato all'unanimità (37 voti favorevoli) il progetto di legge per la disciplina dei negozi a tempo, presentato dalla Segreteria all'Industria. Il pdl si propone di incentivare il commercio ed il turismo in Repubblica e mira ad attrarre l'interesse di brand prestigiosi. I “temporary store” potranno essere avviati sia nei centri storici, sia all'interno dei centri commerciali, tanto in strutture pubbliche quanto private. La durata del negozio a tempo nei centri storici non può superare i 60 giorni nell'anno, anche non continuativi. Per i negozi a tempo nei centri commerciali la durata non può superare i 120 giorni nell'anno.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: