Negoziato per l'Accordo Ue - San Marino: nuova ripartenza. Stabilite le priorità. Obiettivo: chiudere entro il 2023 Il dossier legato all'accordo di associazione con l'Ue al centro degli incontri del Segretario Beccari a Bruxelles con alti Rappresentanti della Commissione e del Parlamento europei

Nuovo slancio al negoziato di San Marino per l'Accordo di Associazione con l'Unione europea. Entro l'anno tre ulteriori round negoziali in presenza, oltre ad incontri da remoto, per discutere le parti più tecniche dell'aquis. Lo ha annunciato il Vice Presidente della Commissione europea, Maros Sefcovic, nella sua veste di Responsabile del dossier, durante il confronto a Bruxelles con il Segretario agli Esteri, Luca Beccari. Obiettivo: chiudere entro il 2023.

Va sottolineato come aspetto prioritario il fatto che "rispetto ad altri dossier con Stati terzi, l’Accordo di Associazione è più vasto ed esaustivo e questo garantirà al Paese di ricoprire una posizione strategica e di vera partnership con i Paesi membri". "Come contenuti - puntualizza Beccari - l'accordo che ci riguarda non ha eguali".



Al sostegno già più volte confermato alla Repubblica e all'Accordo dai parlamentari italiani del Gruppo Interparlamentare tra Ue e San Marino, si affianca l'appoggio assicurato del Rapporteur Ilhan Kyuchyuk e della Vice Presidente della Commissione Affari Esteri del Parlamento europeo, Zeljana Zovco.

Stessa disponibilità e unità di vedute condivisa dal segretario del Ppe, Antonio Lopez-Isturiz White.

Nel video le interviste a Luca Beccari, Segretario di Stato per gli Affari Esteri; Zeljana Zovco, Vice Presidente della Commissione Affari Esteri del Parlamento europeo; Antonio Lopez-Isturiz White, Segretario Ppe.

