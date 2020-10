DIPLOMAZIA Negoziato Ue: confronto con i diplomatici dei Paesi europei. Beccari: "Stati favorevoli al proseguimento" Giornata fitta di incontri bilaterali: all'Industria quello tra il segretario Righi e l'ambasciatore russo Razov

Un aggiornamento sullo stato del negoziato per l'accordo di associazione insieme ai rappresentanti dei Paesi europei: si è svolto nella Galleria Nazionale d'arte l'incontro tra il responsabile degli Esteri, Luca Beccari, e ambasciatori e diplomatici di diversi Stati come Francia, Germania, Spagna e Paesi Bassi. Un momento di confronto in vista della ripartenza, questo mese, delle trattative. E nel 2021 si procederà, probabilmente, con i negoziati multilaterali. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Relazioni con l'Ue tema affrontato nelle scorse ore anche con l'oratore ufficiale della cerimonia di investitura, il capo del Dipartimento Affari Esteri svizzero Ignazio Cassis ieri ricevuto dai Capitani Reggenti che hanno concluso il loro mandato. Gli incontri bilaterali sono andati avanti oggi: all'Industria il confronto tra il segretario di Stato Fabio Righi e l'ambasciatore Russo a San Marino Sergey Razov.

Nel servizio, le interviste a Luca Beccari (segretario di Stato agli Esteri) e ad Alexandra Valkenburg-Roelofs (ambasciatore Ue presso San Marino)

I più letti della settimana: