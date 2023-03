Negoziato Ue - San Marino: sul tavolo per la prima volta il riconoscimento delle qualifiche professionali

Si è tenuto a Bruxelles un nuovo appuntamento negoziale tra San Marino e Unione europea finalizzato all’accordo di associazione. Per la prima volta, a livello bilaterale, le parti negoziali hanno affrontato il tema del riconoscimento delle qualifiche professionali. Esaminati e chiariti i principali adempimenti di natura amministrativa richiesti al Paese derivanti dalla disciplina europea; si lavora adesso per una rapida soluzione dei nodi ancora da sciogliere.

Chiuso provvisoriamente l'allegato sugli appalti: il dibattito circa alcuni aspetti potenzialmente sensibili per San Marino era in corso da diversi mesi. Al centro del confronto poi allegati dal profilo prettamente tecnico come ad esempio l’Allegato II relativo agli standard tecnici, le regolamentazioni, le certificazioni; e l'allegato XX riguardante ambiente e clima. Le parti hanno raggiunto un’intesa sulle iniziative da programmare per chiudere provvisoriamente entrambi gli allegati.

Sul fronte dei trasporti su strada, la delegazione sammarinese ha posto inoltre l'accento su alcune specificità di San Marino che, secondo la Commissione europea, non sono così impattanti da minacciare l’omogeneità del mercato europeo dei trasporti. Le parti auspicano la chiusura provvisoria dell’allegato nel prossimo incontro negoziale di metà aprile.