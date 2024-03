COMMISSIONE ESTERI Nel 2023 concesse 91 residenze 'atipiche': boom per quelle destinate ai pensionati Zeppa, di Rete, esorta un'analisi dell'impatto sul mercato immobiliare. Zafferani, di RF, auspica maggiori controlli. Concesse residenze a campioni del motorsport tra cui Axel Bassani, che corre nel mondiale Superbike, e Mattia Casadei Campione di MotoE

Nel 2023 concesse 91 residenze 'atipiche': boom per quelle destinate ai pensionati.

Nel 2023 sono state 91, complessivamente, le residenze “atipiche” concesse a San Marino, con un incremento significativo, rispetto all'anno precedente, solo per quelle a favore dei pensionati che sono state 58: il doppio rispetto al 2022. Solo una nuova residenza elettiva l'anno passato, rispetto alle tre del 2021 e del 2022. Quelle a “regime fiscale agevolato” nel 2023 sono state 32, mentre nel 2022 erano state 20 e nel 2021, 26.

Il Segretario agli Esteri Luca Beccari ha fatto notare che i numeri effettivi sono già, di fatto, ampiamente nei parametri annuali negoziati con l'Unione Europea, per il libero stabilimento in territorio di cittadini Ue. Il commissario di Rete Matteo Zeppa ha esortato ad analizzare l'impatto delle residenze atipiche sul mercato immobiliare, arrivato a cifre esorbitanti per una casa di proprietà o in affitto, pur ritenendo che a determinare i prezzi alle stelle, contribuiscano anche i tanti immobili in pancia alle banche a garanzia degli npl. Andrea Zafferani di RF ha invece posto l'attenzione sul numero troppo basso di ricongiungimenti familiari per i neo-residenti, adombrando il sospetto che non si tratti sempre di residenze reali. Accolta dal Segretario agli Esteri Beccari la proposta di far eseguire più controlli dagli organismi preposti.

La Commissione ha anche concesso nuove residenze, alcune delle quali a sportivi professionisti dei motori, come Axel Bassani che disputa il mondiale Superbike e Mattia Casadei, Campione del Mondo 2023 della MotoE.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: