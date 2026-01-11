NATALITÀ Nel 2025 nascite in aumento: San Marino inverte il trend negativo La Segreteria alla Famiglia esprime soddisfazione e annuncia una nuova legge entro l'anno: tra le novità il bonus bebè

San Marino registra un segnale positivo sul fronte demografico. Nel 2025 i nuovi nati sono stati 165, in aumento rispetto ai 144 del 2024, con un incremento di 21 bambini. Considerando anche i nati all’estero entrati nel paese entro i primi 12 mesi, le nascite raggiungono quota 173. Il dato emerge dalle rilevazioni preliminari della Segreteria di Stato per la Giustizia, la Previdenza e la Famiglia che accoglie con favore il risultato e ribadisce l’impegno a sostenere le famiglie e consolidare questo trend positivo. Nel corso del 2025 – riferisce la Segreteria - sono state realizzate due relazioni dedicate alla denatalità, contenenti studi comparati e analisi sulle possibili cause del fenomeno. Avviati inoltre incontri con parti sociali, datoriali e associazioni private per approfondire strumenti e incentivi a sostegno della famiglia.

Per il 2026 – informa la Segreteria - è prevista la presentazione di una bozza di legge che introduce diverse misure: bonus bebè, incremento dei giorni di congedo di paternità e nuovi strumenti per i caregiver familiari. La norma prevede anche l’istituzione di un punto informativo per le famiglie in difficoltà, con funzioni di ascolto, accoglienza e assistenza. Tra le novità vi è il riconoscimento dell’anzianità di servizio durante il congedo parentale, a supporto della carriera lavorativa dei genitori. L’obiettivo complessivo è promuovere lo sviluppo demografico e sociale del paese, valorizzando il ruolo centrale delle famiglie. La Segreteria conferma l’impegno a confrontarsi con politica, parti sociali ed economiche per finalizzare la legge.

