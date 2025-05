Nel Consiglio di maggio il riferimento sul percorso di riconoscimento dello Stato di Palestina

Ufficio di Presidenza

Sei giorni di Consiglio, da lunedì prossimo sino a quello successivo. I lavori si apriranno, subito dopo le comunicazioni, con l'esame di sei istanze d'arengo, tra cui la richiesta di misure adeguate affinché il lavoratore sia informato del mancato versamento dei contributi previdenziali. Dopo essere slittato nelle precedenti sessioni, è stato calendarizzato il riferimento del Segretario agli Esteri sul percorso di riconoscimento dello Stato di Palestina: è questo, assieme all'approvazione del piano sanitario e sociosanitario, il piatto forte della sessione di maggio. Nell'ultima Commissione Esteri, si ricorderà, Beccari aveva riferito sull’incontro con l’ambasciatore di Israele, sottolineandone la volontà di poter essere ascoltato anche lui al pari dell’ambasciatore palestinese, nello spirito di apertura tradizionalmente sammarinese. Aspetto, questo, che potrebbe quindi trovare spazio nel dibattito in Aula. Il comma è stato inserito subito dopo la ratifica di accordi, programmata giovedì 15.

Ben 6 i progetti di legge all'avvio dell'iter consiliare, di cui 5 a firma di Rete, compresa l'abrogazione delle residenze fiscali non domiciliate. Come annunciato dal Segretario Rossano Fabbri, è stato inoltre inserito nell'agenda dei lavori il Pdl – sempre in prima lettura - sul contrasto alla violenza di genere e degli abusi sui minori in ambito sportivo. Arriva, invece, per l'approvazione finale, la legge sul Gect, il Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale. All'attenzione del Consiglio anche 18 Decreti Delegati e 7 Ordini del Giorno. Tra le diverse dimissioni e nomine c'è anche quella del Presidente del Collegio Sindacale della Banca Centrale, a seguito della non accettazione dell'incarico da parte di Gian Luca Belluzzi.