Nel prossimo Consiglio i progetti di legge su fine vita e famiglia

Si è riunito nel pomeriggio l'Ufficio di Presidenza. I lavori del Consiglio Grande e Generale si apriranno lunedì prossimo 16 marzo con la nomina della coppia reggenziale per il semestre 1° aprile -1°ottobre, calendarizzato subito dopo il Comma Comunicazioni. Approderanno in Aula anche i progetti di legge in prima lettura sul fine vita e quello sulla famiglia della Segreteria Giustizia. In merito alla Commissione d'Inchiesta sul cosiddetto piano parallelo, alla luce dei diversi progetti di legge sul tema, c'è l'impegno ad inserire nel Consiglio di aprile un comma specifico con procedura d'urgenza. I lavori si chiuderanno lunedì 23 marzo con il discorso di commiato dei Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli.







