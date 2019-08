Nervi tesi in maggioranza sul Turismo: Civico 10 chiede un veloce chiarimento al Segretario Michelotti

In maggioranza, nervi tesi, sul Turismo. Civico 10 – attraverso il coordinatore Luca Boschi – chiede un veloce chiarimento in seguito alla decisione della Segreteria di Stato al Turismo di autorizzare il servizio di trasporto del trenino della società “Elia's Tour” dal 12 agosto al 3 settembre.

“In un momento – dichiara Boschi - in cui si sta mettendo al centro il metodo di condivisione tra politica, forze sociali e categorie economiche, ci sembra stonata l'iniziativa, unilaterale, della Segreteria al Territorio, adottata senza ascoltare le istanze degli operatori turistici e questo dovrà portare ad un veloce chiarimento, nel merito e nel metodo”.

Civico 10, quindi, sollecita un confronto col Segretario Augusto Michelotti, al quale Boschi riconosce tuttavia apprezzamento per l'iniziativa “Il cammino del Titano” e per le anticipazioni delle linee guida sull'imminente Prg che arriverà in aula in prima lettura in autunno. Michelotti, negli ultimi giorni, è stato anche al centro di una forte polemica con l'Usc, con reciproci scambi di accuse.