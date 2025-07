Netta contrapposizione in commissione finanze su banche, vigilanza e Igr

Dall’opposizione, Emanuele Santi di Rete, Nicola Renzi e Sara Conti di Repubblica Futura, insieme a Gaetano Troina di Domani Motus Liberi, hanno denunciato la mancanza di trasparenza nella trattativa per la cessione di Banca di San Marino a un investitore bulgaro e chiesto chiarimenti sulla possibile vendita della croata Banka Kovanica, controllata da Cassa di Risparmio. Hanno inoltre criticato l’assenza di un confronto sulla vigilanza bancaria in relazione all’accordo con Bruxelles e la decisione di procedere con la riforma fiscale senza attivare prima l’ICEE.

Di segno opposto gli interventi dalla maggioranza. Gian Nicola Berti di Alleanza Riformista ha difeso la riforma fiscale, escludendo asserite penalizzazioni per i pensionati. Luca Boschi di Libera ha riconosciuto la complessità della fase sottolineando tuttavia che la trattativa su Banca di San Marino è privata e quindi il Governo non deve intervenire direttamente mentre è fondamentale mantenere un buon rating per accedere ai mercati. Legittima, secondo Boschi, la cessione di Banca Kovanica.

Il Segretario di Stato Marco Gatti ha chiarito che la Bulgaria, in quanto membro UE, non può essere esclusa per nazionalità, e che spetta a Banca Centrale valutare la solidità dell’operazione per acquisire la maggioranza di Bsm. Ha inoltre riferito che la cessione di Banca Kovanica sarà esaminata dalle autorità croate e ha difeso il percorso negoziale con l'Unione Europea, spiegando che l’unico modello di vigilanza eurocompatibile resta quello delle autorità ESA. A proposito di ICEE e IGR ha affermato che sono strumenti diversi, anche se complementari. Possono dunque aiutarsi a vicenda, ed essere portati avanti insieme o anche separatamente, ma l’uno non è condizione necessaria per l’altro.